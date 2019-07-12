Трамваи остановились в Барнауле в пятницу днем, 12 июля, на улице Антона Петрова из-за травмированной женщины, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Женщина с травмированной ногой попросила аптечку, на что кондуктор с водителем сказали, что аптечка запрещена. Сказали, что вызовут скорую помощь", — рассказывает очевидица.

Женщина не стала дожидаться скорой помощи и ушла на автобусную остановку. Трамваи так и остались стоять, дожидаться вызванных медиков.

Судя по разговору кондуктора и водителя, зафиксированного на видео, женщина села в трамвай уже с поврежденной ногой. "У нас в аптечке сейчас только жгут", — сказала кондуктор.