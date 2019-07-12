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Движение трамваев в Барнауле остановилось из-за сбежавшей женщины с травмой

, ИА "Амител"
Кондуктор отметила, что в трамвае в аптечке сейчас только жгут
Трамваи так и остались стоять, дожидаться вызванных медиков / Фото: кадр из видео

Трамваи так и остались стоять, дожидаться вызванных медиков / Фото: кадр из видео

Трамваи остановились в Барнауле в пятницу днем, 12 июля, на улице Антона Петрова из-за травмированной женщины, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул"

"Женщина с травмированной ногой попросила аптечку, на что кондуктор с водителем сказали, что аптечка запрещена. Сказали, что вызовут скорую помощь", — рассказывает очевидица.

Женщина не стала дожидаться скорой помощи и ушла на автобусную остановку. Трамваи так и остались стоять, дожидаться вызванных медиков.

Судя по разговору кондуктора и водителя, зафиксированного на видео, женщина села в трамвай уже с поврежденной ногой. "У нас в аптечке сейчас только жгут", — сказала кондуктор.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.07.2019 19:18
- гость -

у нас по маршрутам трамваев скорая курсирует?

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