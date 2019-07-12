Жителя Москвы обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы Барнаула и распространении порнографических материалов, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"В мае 2018 года обвиняемый, проживавший в столице, с использованием сети Интернет в одной из социальных сетей познакомился с 12-летней жительницей Барнаула. В ходе переписки он пересылал девочке сообщения развратного характера и фото с порнографическими изображениями", — говорится в сообщении ведомства.

После того, как девочка прекратила переписку, 32-летний мужчина стал шантажировать ее тем, что распространит среди одноклассников порочащие сведения.

Обвиняемый своей вины не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее другой житель Москвы был признан виновным в совращении двух несовершеннолетних жителей Алтайского края. 37-летний мужчина познакомился в Сети с двумя мальчиками 11-ти и 12-ти лет и предложил им игру.