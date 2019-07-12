Минимальные цены на социально значимые продукты питания сохраняются в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте региона.

По итогам июня 2019 года Алтайский край, согласно данным органов статистики, находится в пятерке регионов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на 23 из 24 позиций социально значимых продуктов питания.

Самые низкие средние потребительские цены в магазинах региона по сравнению с другими субъектами Сибири сложились на масло подсолнечное (87,29 руб./кг), муку пшеничную (26,86 руб./кг), крупу гречневую-ядрицу (31,19 руб./кг), соль (9,47 руб./кг) и лук (43,21 руб./кг).

Кроме того, по информации Росстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары в Алтайском крае в июне составил 99,6% к маю текущего года. Таким образом, произошло снижение цен на 0,4%.

Ранее сообщалось, что инфляция в Сибири выше, чем в среднем по России, однако жизнь здесь дешевле.