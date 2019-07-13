Администрация Горно-Алтайска начала прием заявления от предприятий, учреждений и организаций о включении местных жителей на новую Доску Почета, которая откроется рядом с городской администрацией по адресу проспект Коммунистический, 20.

Предложить свою кандидатуру можно до 25 июля. Из всех ходатайств выберут 10 человек, которые добились наиболее выдающихся результатов деятельности и внесли весомый вклад в развитие города.

Кандидатами для занесения на Доску Почета могут быть граждане с трудовым стажем не менее 10 лет (в возрасте до 35 лет трудовая деятельность должна быть не меньше 5 лет).

Обновление Доски Почета будет осуществляться ежегодно.