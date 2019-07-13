Корреспондент Yahoo News Хантер Уокер опубликовал в своем Twitter любопытную цитату из Белого дома о "смерти" Арнольда Шварценеггера.

"Арнольд Шварценеггер... Знаете, что? Он умер. Я был там", — привел журналист слова президента США Дональда Трампа с оговоркой, что знаменитый актер на самом деле жив.

Бывший губернатор Калифорнии лично прокомментировал информацию о своих "похоронах".

"Я еще здесь. Не желаете сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?", — написал Шварценеггер.

Позднее в комментариях Уокер признался, что вырвал цитату из контекста. Как выяснилось, американский лидер имел в виду закрытие реалити-шоу "Ученик", ведущим которого был голливудский актер.