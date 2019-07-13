Жители Барнаула в социальной сети "ВКонтакте" поделились подробностями ЧП с горевшей машиной на улице Малахова, которое случилось 12 июля.

"Автомобиль стоял на парковке, подростки его откатили на детскую площадку, а затем подожгли", — рассказала местная жительница в паблике "Инцидент Барнаул".

На фотографии видно, что "Жигули" серьезно повреждены огнем. В частности, выгорел салон и частично моторный отсек.

Другая жительница краевой столицы отметила, что до пожара машина стояла во дворе около года.