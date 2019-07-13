Барнаульская школа игры на барабанах Drumstarz 13 июля организовала бесплатный концерт на набережной Оби в краевой столице, сообщает мэрия.

Мероприятие стартует в 17:00 при поддержке городского комитета по делам молодежи. Горожан приглашают послушать около сотни зажигательных композиций.

Для тех, кто не сможет прийти в субботу или захочет еще раз насладиться живой музыкой, выступление проведут еще и на следующий день – 14 июля.

Drumstarz – филиал образовательного учреждения в Санкт-Петербурге, которое специализируется на обучении игре на ударных инструментах.