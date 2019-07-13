Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал РБК, кого он планирует назначить на пост сенатора в Совете Федерации от региона.

По его словам, полномочия представлять республику в сенате сохранятся за Владимиром Полетаевым.

В верхней палате он занимает пост зампредседателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Он стал сенатором в 2014 году. До этого 44-летний политик работал министром имущественных отношений и министром экономического развития и инвестиций Республики Алтай, главой территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами региона, а также занимал пост замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.