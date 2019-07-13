Премьера фильма Алексея Михалева "Алтайский край: след на Земле" на телеканале "Россия 24" состоится 13 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Съемочная группа находилась в регионе девять дней. За это время московская команда успела изучить традиции алтайского сыроварения, посетить щукшинские Сростки, сплавиться по горным рекам, узнать про алтайские целебные травы, а также оценить масштабы сукластера "Белокуриха-2" и насладиться красотой местного курорта.

Все это зрители "России 24" смогут наблюдать 13 июля с 17:14, 14 июля – с 21:31 и 15 июля – с 0:31 и 14:32 (время московское).

Время трансляции может быть изменено, так что при желании увидеть фильм лучше свериться с актуальной телепрограммой.