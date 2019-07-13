Запрет микрофинансовым организациям (МФО) кредитовать население под залог жилья получил поддержку кабмина, сообщает ТАСС.

Законопроект призван защитить собственность граждан от посягательств мошенников. Также устанавливаются дополнительные требования к самим МФО, их сотрудникам и организации работы.

Наделяются они и новыми правами. Для того чтобы предотвратить займы по чужим документам, предлагается предоставление офисам микрозаймов дополнительных возможностей по идентификации клиентов.

Представители правительства рекомендовали предусмотреть предусмотреть поэтапное введение для МФО требования по минимальному размеру собственного капитала компании в 5 млн рублей. Сейчас для такой организации достаточно уставного капитала в 10 тысяч рублей.

Также кабинет министров счел необходимым сделать дополнительное обоснование предлагаемого законопроектом увеличения минимальной суммы займа с 1,5 до 3 млн рублей, которую микрофинансовая организация может получить от физического лица, не входящего в круг квалифицированных инвесторов.