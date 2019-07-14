Российский путешественник лишился рюкзака в Камне-на-Оби

Пеший российский путешественник Андрей Шарашкин лишился рюкзака в Камне-на-Оби, в котором хранил все свои записи о пройденных километрах, пишут "Каменские известия".

Путешествие 55-летнего Шарашкина началось год назад — 2 июня 2018 года. За это время он прошел семь тысяч километров. Шаг за шагом, километр за километром он преодолевал горы, степи, реки и озера, пока не пришел в Камень-на-Оби.

"12 июля ранним утром я пришел в Камень со стороны Крутихи. по пути меня буквально "съели" комары, я очень устал. Увидев деревья со стороны "Северных сетей", нашел там место с высокой травой и решил спрятать там тяжелый рюкзак. Спрятав вещи, направился в центр города. Немного погуляв и подкрепившись, вернулся — каково же было мое удивление, когда рюкзака я не обнаружил. Трава вокруг была примята. Я побежал к сторожам "Северных сетей" и увидел отъезжающую "Ниву", больше никаких автомобилей за все это время здесь не было", — рассказал Шарашкин.

Больше всего путешественник переживает за свои дневники: "Я не переживаю за свои вещи: за палатку, одежду, продукты и прочее, но там были мои дневники. Я посетил порядка 800 населенных пунктов России, изучал их историю, беседовал с людьми. Все это записывал в тетради. Как же я теперь буду восстанавливать свои воспоминания, ведь это сотни городов, тысячи людей".

Шарашкин надеется, что люди взяли рюкзак по случайности и обязательно вернут его владельцу, ведь в нем вся его жизнь. Пусть нет у него палатки, спальника и сменной одежды, но воспоминания бесценны.

Как пишет издание, 13 июля жители города откликнулись на беду путешественника — нашли жилье на несколько дней, пока полиция разбирается в случившемся.

"Пройдя пол России, могу сказать одно — русские очень отзывчивые и гостеприимные люди. Кто-то всегда предложит крышу над головой, кто-то в баньку позовет, кто-то накормит домашней пищей. Вот, жилье нашли, уже спальный мешок удалось приобрести. Ведь свой путь прерывать я не собираюсь, иначе мечта так и останется мечтой", — отметил Шарашкин.

Уже скоро он отправится дальше в путь — через Барнаул в Горный Алтай. Дальше — озеро Байкал и Дальний Восток.