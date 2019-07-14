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"Роль почты сложно переоценить": Виктор Томенко поздравил алтайских почтовиков

, ИА "Амител"
В Алтайском крае функционирует более тысячи отделений связи
Томенко отметил неизменный профессионализм почтовой службы на Алтае / Фото: zarinsknews.ru

Томенко отметил неизменный профессионализм почтовой службы на Алтае / Фото: zarinsknews.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников почтовой службы с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 14 июля, сообщается на официальном сайте региона.

В поздравлении говорится, что алтайские работники почтовой службы, неизменным качеством которых остается профессионализм, обрабатывают ежегодно в крае более 13 млн писем:

"Поздравляем вас с профессиональным праздником! Роль почты сложно переоценить: на протяжении столетий она дарит людям радость общения и возможность обмена информацией. Востребованность данного вида связи высока и в наши дни.

Управление федеральной почтовой службы в Алтайском крае является одним из крупнейших предприятий Сибири. В регионе функционирует более тысячи отделений связи. Специалисты своевременно обрабатывают и доставляют огромный объем корреспонденции — более 13 миллионов писем и 500 тысяч посылок ежегодно. В век электронных технологий служба предоставляет также инфокоммуникационные и финансовые услуги. Развивается почтовая инфраструктура: открываются новые и модернизируются действующие отделения, внедряются цифровые сервисы, обеспечивается доступность услуг для маломобильных групп населения. Неизменными остаются профессионализм и преданность делу тех, кто посвятил жизнь почте.

Желаем всем сотрудникам службы крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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