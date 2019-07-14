Физики из Университета Глазго опубликовали в журнале Scientific Advances первую в истории фотографию квантовой запутанности, сообщает РЕН ТВ.

Ученые заявили, что изображение демонстрирует фундаментальное свойство природы. Снимок сделан во время уникального эксперимента. На нем видно, как два фотона (элементарные частицы света) обмениваются своими физическими состояниями в течение очень короткого времени. Причем данный процесс происходит вне зависимости от расстояния между фотонами.

Для получения такого изображения ученые создали специальную систему, сбрасывающую потоки запутанных фотонов из квантового источника света на "нетрадиционные объекты". Данные объекты отображаются на жидкокристаллических материалах, способных менять фазы прохождения через них фотонов. Затем специальная камера была настроена на съемку и идентифицировала фотон, запутанный с другим фотоном.

Квантовая запутанность представляет собой взаимное влияние частиц друг на друга вне зависимости от расстояния между ними. Ранее запечатлеть процесс никогда не удавалось.

В ходе эксперимента физики создали систему, которая взорвала поток запутанных фотонов. После этого ученые расщепили запутанные фотоны и пропустили один луч через кристалл бета-борат бария, вызывая четыре фазовых перехода. Этот момент и попал на фото.

В апреле ученые из проекта Event Horizon Telescope впервые в истории показали фото черной дыры.