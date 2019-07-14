Хлеб с розовой скрепкой внутри приобрели жители Бийска

Жители Бийска стали счастливыми обладателями большой розовой скрепки, купив в одном из магазинов булку белого хлеба, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

"Вот такой хлеб с сюрпризом", — говорится в подписи к фото.

"Готовь канцелярию к сентябрю", "Запустили акцию "Собери ребенка в школу", "Зато про светофор потихоньку забывать стали люди": комментируют местные жители.

Некоторые предположили, что автор фото сам засунул скрепку в хлеб. В ответ он написал следующее: "Я не собираюсь никому ничего доказывать и очернять репутацию кого-либо. Что увидел — то и показал".

Стоит отметить, что с автором фото связалась администрация группы сети магазинов в соцсети. Попросили отправить им номер телефона для связи, с целью прояснить ситуацию.

В феврале сообщалось, что руководство сети магазинов "Пятерочка" в Сызрани заставляет сотрудников выбрасывать и портить хлеб, чтобы его не могли забрать малоимущие.