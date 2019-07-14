Новую причину ожирения нашли японские ученые

Активность определенного типа иммунных клеток, находящихся в тонкой кишке, может способствовать развитию ожирения, пишут "Известия" со ссылкой на выводы ученых из Центра интеграционных медицинских наук в Японии.

Эксперты отметили, что к набору лишнего веса чаще всего может привести ряд уже известных всем факторов, среди которых генетика, кишечные бактерии, неправильное питание.

Однако есть и другие причины. В частности эксперимент на мышах показал, что развитие ожирения может спровоцировать работа некоторых клеток иммунитета, которые неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира и стараются накапливать вредные вещества.

В результате специалисты пришли к выводу, что наиболее эффективным способом борьбы с лишним весом в подобных случаях будет удаление этих иммунных клеток.

Ранее российские ученые, изучая молекулярные механизмы метаболического синдрома, выявили еще одну причину ожирения.

В марте сообщалось, что люди с повышенной массой тела чаще выживают, попадая в реанимацию с тяжелыми инфекционными заболеваниями.