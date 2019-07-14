Жители Бийска определились с памятниками, которых, по их мнению, не хватает на улицах города, пишет "Бийский рабочий".

Ранее компания "Яндекс" при помощи народной карты голосования выяснила, что 60,2% памятников в России посвящены войне, 16,9% — Ленину и компания, 12,3% — различным выдающимся ученым, а также танкам и тракторам, 7,6% — это поэтам, писателям, патриархам и святым. Меньше всего в стране памятников, напоминающих о жертвах репрессий и катастроф. Также памятниками становятся животные, из них более всего — медведь, олень и лось.

В связи с этим в Бийске в одной из соцсетей решили провести опрос.

"Как вы считаете, какой памятник нужно установить в Бийске?" — спросили жителей алтайского наукограда.

"Варианты ответов блещут и остроумием, и правдой жизни", — отмечает местное издание. Также перечислены самые популярные ответы.