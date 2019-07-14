Жители Бийска определились с памятниками, которых, по их мнению, не хватает на улицах города, пишет "Бийский рабочий".
Ранее компания "Яндекс" при помощи народной карты голосования выяснила, что 60,2% памятников в России посвящены войне, 16,9% — Ленину и компания, 12,3% — различным выдающимся ученым, а также танкам и тракторам, 7,6% — это поэтам, писателям, патриархам и святым. Меньше всего в стране памятников, напоминающих о жертвах репрессий и катастроф. Также памятниками становятся животные, из них более всего — медведь, олень и лось.
В связи с этим в Бийске в одной из соцсетей решили провести опрос.
"Как вы считаете, какой памятник нужно установить в Бийске?" — спросили жителей алтайского наукограда.
"Варианты ответов блещут и остроумием, и правдой жизни", — отмечает местное издание. Также перечислены самые популярные ответы.
- Памятник уничтоженной медицине и разбитым дорогам.
- Памятник честному гаишнику.
- Памятник разбитым отношениям, чтобы люди дорожили друг другом.
- Скамью примирения и Купидона возле нее.
- Памятник уезжающему из Бийска – на вокзале.
- Памятник погибшим дорогам.
- Ждуна на одной из лавочек вокзала.
- Памятник, отражающий хоть какую-то часть истории Бийска, например, купеческие годы.
- Вам Александровского парка мало? Оттуда забрать и расставить по всему городу.
Комментарии
Вроде бы речь шла о ПАМЯТНИКАХ, а то, что на фотографиях - СКУЛЬПТУРЫ!! Не валите в одну кучу!
14.07.2019 15:03 Тарантога А ПОДПИСЬ ПОД ФОТО ЖОПОЙ СМОТРЕЛИ? ИЛИ ЖОПОЙ ДУМАЛИ, КОГДА ПИСАЛИ? ИЛИ ЖОПА - ЭТО ВАШЕ ВСЕ ПО ЖИЗНИ?
Можно было бы крупнее написать, написал бы крупнее. Навряд ли жопой можно разглядеть более крупный шрифт. Тут надо гигантский.
Елочка вам нравится? - Вот этому самому, описанному бойким пенсионером, явлению надо ставить памятники в населенных пунктах.
Чтобы помнили, надо плитку уложить!