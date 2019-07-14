Названы главные ошибки россиян при покупке билетов на поезд

Чаще всего россияне при покупке билетов на поезд неправильно вводят имена, пытаются "сменить пол" или схитрить и купить билет на несуществующего ребенка, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сервис путешествий "Туту.ру".

Аналитики сервиса составили список самых распространенных ошибок. Первую строчку рейтинга действий, из-за которых могут не пустить на поезд, занимают опечатки в данных. Зачастую пассажиры торопятся или просто не проверяют то, что вводят при покупке билетов.

"Была у нас в заказе Глина (вместо Галины), а фамилия попадалась — Андрееева", — рассказала операционный менеджер контакт-центра Елена Позднякова.

Бывает и так, что человек все же сам замечает ошибку, но исправляет ее все равно неправильно. Например, забывает поменять язык и в итоге вместо Павла получается Пfвел.

Специалисты отмечают, что во время бронирования выбранное вами место в течение 15 минут не сможет выбрать другой человек и за это время можно успеть сверить все данные.

На втором месте идет покупка места в купе, которые различаются по гендерному признаку. Бывает так, что билетов на поезд практически не остается, и мужчины покупают места в купе для женщин или наоборот. В таких случаях работники контакт-центра помогают выбрать другой вагон или поезд. Если пассажир все же приехал на вокзал с таким билетом, то проводник решает пустить его или нет.

Также часто встречаются и любители выкупать все купе. Такие пассажиры едут одни, а остальные места оформляют на выдуманные имена или на несуществующих детей. При этом после отправления поезда проводники передают информацию об "опоздавших" в систему бронирования и билеты снова могут продать. Соответственно к пассажиру могут подсесть еще люди на промежуточных станциях. Эксперты советуют покупать все места в купе на свое имя, если есть желание ехать в одиночестве.

Ранее сообщалось, что окна в российских поездах намерены заменить на прозрачные дисплеи. Опытный образец был представлен на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" заинтересовал производителей железнодорожного транспорта.