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Пенсионера задержали на Урале при попытке повесить табличку

, ИА "Амител"
Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей

Пенсионер решил действовать самостоятельно / Фото: ekburg.tv ku66.ru

Пенсионер из уральского Дегтярска Петр Кикилык захотел увековечить память о визите в город 37-го президента США Ричарда Никсона, но был задержан при попытке установить памятную табличку в честь этого события, сообщает портал E1.ru.

Как рассказал правозащитник Сергей Зыков, 75-летний Кикилык пытался согласовать свои действия с мэрией, однако разрешения не получил. Тогда пенсионер решил действовать самостоятельно.

Он приехал к зданию бывшего рудоуправления с табличкой, на которой рассказывалось о том, что в 1959 году его посетил американский президент Никсон.

"Это здание Дегтярского рудоуправления в 1959 году посетил 37 президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 год", — говорилось на памятной табличке.

Довести "преступление"до конца пенсионеру помешали сотрудники полиции. На мужчину составили протокол по статье "Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий". Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.07.2019 18:16
месный

а причём тут митинги шествия и прочие публичные мероприятия? Так сильно наказать хочется да? А платить штраф ему с чего? Или нада найти работу пенсию получше, а?

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14.07.2019 19:19
Zahar Rrr

Преступник, хулиган, вандал, как таких только земля носит, казнить его за это, ну или пожизненное! Штраф это слишком малое наказание за такое страшное преступление! Ps: если что, то это сарказм!

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