Пенсионера задержали на Урале при попытке повесить табличку

Пенсионер решил действовать самостоятельно / Фото: ekburg.tv ku66.ru
Пенсионер из уральского Дегтярска Петр Кикилык захотел увековечить память о визите в город 37-го президента США Ричарда Никсона, но был задержан при попытке установить памятную табличку в честь этого события, сообщает портал E1.ru.
Как рассказал правозащитник Сергей Зыков, 75-летний Кикилык пытался согласовать свои действия с мэрией, однако разрешения не получил. Тогда пенсионер решил действовать самостоятельно.
Он приехал к зданию бывшего рудоуправления с табличкой, на которой рассказывалось о том, что в 1959 году его посетил американский президент Никсон.
"Это здание Дегтярского рудоуправления в 1959 году посетил 37 президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 год", — говорилось на памятной табличке.
Довести "преступление"до конца пенсионеру помешали сотрудники полиции. На мужчину составили протокол по статье "Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий". Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Комментарии
а причём тут митинги шествия и прочие публичные мероприятия? Так сильно наказать хочется да? А платить штраф ему с чего? Или нада найти
работупенсию получше, а?
Преступник, хулиган, вандал, как таких только земля носит, казнить его за это, ну или пожизненное! Штраф это слишком малое наказание за такое страшное преступление! Ps: если что, то это сарказм!