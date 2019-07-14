Пенсионера задержали на Урале при попытке повесить табличку

Пенсионер решил действовать самостоятельно / Фото: ekburg.tv ku66.ru

Пенсионер из уральского Дегтярска Петр Кикилык захотел увековечить память о визите в город 37-го президента США Ричарда Никсона, но был задержан при попытке установить памятную табличку в честь этого события, сообщает портал E1.ru.

Как рассказал правозащитник Сергей Зыков, 75-летний Кикилык пытался согласовать свои действия с мэрией, однако разрешения не получил. Тогда пенсионер решил действовать самостоятельно.

Он приехал к зданию бывшего рудоуправления с табличкой, на которой рассказывалось о том, что в 1959 году его посетил американский президент Никсон.

"Это здание Дегтярского рудоуправления в 1959 году посетил 37 президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 год", — говорилось на памятной табличке.

Довести "преступление"до конца пенсионеру помешали сотрудники полиции. На мужчину составили протокол по статье "Нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий". Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.