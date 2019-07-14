Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора, пишут "Известия" со ссылкой на японское агентство Kyodo.

По информации источника агентства, одной из причин сворачивания переговоров стала обеспокоенность России отношениями между Японией и США.

Помимо этого отказ от переговоров мог быть обусловлен тем, что передача островов могла пошатнуть рейтинг одобрения власти населением страны.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Несмотря на это Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Позже Абэ заявил, что разногласия в территориальном вопросе между Москвой и Токио невозможно решить до тех пор, пока "русские не согласятся с переходом принадлежности" Курильских островов.