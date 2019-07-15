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Титул "Мисс Granmulino 2019" нашел свою обладательницу

, ИА "Амител"
"Мисс Granmulino 2019" стала очаровательная Раченко Анастасия

Фото: Иван Вештемов

6 июля ,при поддержке Новое Радио Барнаул завершился невероятным праздничным вечером конкурс красоты "Мисс Granmulino 2019". На летней площадке ресторана "Гранмулино" собралось около 200 гостей.

Почти год каждый месяц среди девушек Барнаула организаторами мероприятия проводился конкурс. В результате,  девять победительниц отборочных туров, вышли в финал.  В этот вечер они подготовили взрывные танцевальные номера и прошли сказочные дефиле в интересных образах:  в купальниках и с пушистыми питомцами в руках, традиционных русских сарафанах с венками в волосах, пижамах и конечно в сверкающих коктейльных платьях. 
 
Весь праздник сопровождался живой музыкой, танцами и конкурсами. Участие в программе приняли различные коллективы города: музыкальная кавер-группа "Бумеранг", вокальная группа АГАУ "Карт-Бланш", студия бального танца "Лариса".
Финальное торжество, как и обещали организаторы, было ярким и впечатляющим. Вечер  завершился награждением победительниц.⠀
Титул "Мисс Granmulino 2019" завоевала очаровательная Раченко Анастасия.
Корону Королевы и Суперприз — путешествие в Италию на двоих, вручил генеральный директор Компании ООО "ТД АЛТАН"- Покорняк В. П. и представитель генерального спонсора, руководитель офиса туристической компании "Авиафлот", Мостовая Юлия.
Титул "Первой Вице-Мисс" получила конкурсантка Виктория Янева.
"Второй Вице-Мисс" стала  Ксения Бакеева, 

"Мисс Granmulino Интернет" -  выбрали Нестерову Диану.

Остальные участницы получили следующие номинации:
- "Мисс Пепси" стала Алина Лоор. 
- "Мисс Новое Радио Барнаул"  выиграла Малова Елена
- "Мисс Праздник" — Алина Гребенникова
- Номинацию "Мисс СОГАЗ" забрала Соснина Дарина.
-"Мисс Спорт" стала Раченко Анастасия.
- "Мисс Beаuty" досталась Труфановой Софье.
 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.07.2019 09:08
- гость -

типаж.

0  0
15.07.2019 09:11
- гость -

Осталось выбрать мисс Доширак и мисс Ролтон!

0  0
15.07.2019 09:24
- гость -

улыбку надела неестественную

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