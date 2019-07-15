Редакция портала CarsWeek.ru опубликовала рейтинг кроссоверов в ценовой категории от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Три из пяти его участников представляют автопром Азии, в том числе и лидер – кореец Hyundai Creta. Он на протяжении длительного времени лидирует по спросу на российском рынке в сегменте. Так, за полгода 2019-го его продано 34,6 тысячи экземпляров.

В числе его преимуществ названы низкая стоимость (957 тысяч рублей), внушительный список дополнительного оборудования и приятный дизайн.

Второе место отдали новинке текущего года, мировая премьера которой прошла именно в России – французу Renault Arkana. В цене он близок к лидеру – от 990 тысяч рублей. При этом сочетает в себе современные инновационные технологии с недорогими решениями.

Замкнул тройку китаец Geely Atlas. Его можно приобрести по цене от 1,15 млн рублей. К положительным сторонам модели причислили возможность получения серьезных скидок, полный привод, современный дизайн и вариативность силовых агрегатов.

Другой представитель китайского автопрома – Haval H6 – близок по минимальной цене к своему соотечественнику (1,127 млн рублей), однако за полноприводную версию придется отдать чуть больше – 1,168 млн рублей. К его преимуществам отнесли просторный и комфортный салон, а также вместительный багажник (от 808 до 2010 литров).

Замкнул пятерку прочно обосновавшийся на российском рынке и регулярно попадающий в ТОП-3 продаж в сегменте Renault Duster. Он самый недорогой в рейтинге – от 714 тысяч рублей и при этом имеет много достоинств: компактные габариты, практичный кузов и хороший дорожный просвет. Эксперты также отмечают надежность и неприхотливость модели.