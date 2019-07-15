ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало прогноз возникновения на территории региона чрезвычайных ситуаций на понедельник, 15 июля.

По-прежнему высоким остается риск пожаров в частном секторе по причине неосторожного обращения с огнем и неисправностей электрооборудования.

Наиболее неблагоприятная ситуация в этом плане, по мнению спасателей, может сложиться в Заринском и Ключевском районах.

В Славгороде, Алейском, Баевском, Благовещенском, Змеиногорском, Кулундинском, Ключевском, Мамонтовском, Поспелихинском, Родинском, Усть-Калманском, Шелаболихинском и Шипуновском районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в Волчихинском, Локтевском и Рубцовском районах – чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

На дорогах региона возможно увеличение количества ДТП роста числа легкой мототехники и нарушений ПДД.

В крае ожидаются переменная облачность, в северо-восточных районах возможен дождь. Ветер северный, 5-10 м/с порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем +25…+30˚С.

В Барнауле переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Днем потеплеет до +25…+27˚С.