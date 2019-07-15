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Парафестиваль "Мы раскрываем крылья!" стартовал в Горном Алтае

, ИА "Амител"
В мероприятии принимают участие свыше 200 человек
Фото: altai-republic.ru

Фото: altai-republic.ru

Парафестиваль искусства и спорта "Мы раскрываем крылья!" открылся в Усть-Коксинском районе 14 июля, сообщает правительство Республики Алтай.

В нем принимают участие свыше 200 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В программу мероприятия включены пробег на колясках, а также соревнования по дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе и шашкам.

Кроме того, участники продемонстрируют свои музыкальные, танцевальные и актерские способности, выступив с песнями, танцами и спектаклями.

Фестиваль продлится до 16 июля. Он проходит уже в шестой раз. Впервые парафестиваль прошел в 2014 году в Улаганском районе по инициативе местного жителя.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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