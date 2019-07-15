Зональная городская студенческая стройка "Барнаул-2019" продолжается в краевой столице, сообщает "Алтайская правда".

Участниками мероприятия стали около 150 студентов, разделенных на 10 отрядов строительного, экологического и сервисного направления.

Ребята занимаются озеленением улиц Барнаула, ремонтируют дороги и мосты, работают на предприятиях города. По итогам стройки лучший отряд будет награждён знаменем Зональной городской студенческой стройки "Барнаул-2019".

Впервые стройка появилась в 2015 году. На территории Барнаула она реализуется уже пятый год. Организаторами выступили Алтайский краевой штаб студенческих отрядов, Алтайское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" и комитет по делам молодёжи администрации Барнаула.