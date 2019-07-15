В Барнауле изменят схему движения автобусного маршрута №120, сообщает пресс-служба мэрии.

С 20 июля для удобства населения автобусы с табличкой "120" будут проследовать следующим образом: по схеме движения – Мамонтова – Короткий – Пролетарская – Ракитная – Мозаичная – Рождественская – Изящная.

Данная мера предпринята в связи с необходимостью поддержания работы общественного транспорта большой провозной способности.

Кроме того, нововведение призвано улучшить транспортное обслуживание людей, проживающих в микрорайоне индивидуальной жилой застройки "Октябрьский".