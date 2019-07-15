Работники муниципальных учреждений Барнаула станут получать больше. Документ об увеличении оклада подписал глава города Сергей Дугин.
Как следует из текста, опубликованного на сайте мэрии, ставки работников автономных и бюджетных учреждений должны быть увеличены на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Также дается распоряжение о внесении соответствующих изменений в правовые акты, регулирующие отраслевые системы оплаты труда. В документе отдельно оговаривается, что при повышении должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Обеспечить все соответствующие расходы предстоит комитету по финансам, налоговой и кредитной политике. Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на заместителя главы администрации города по экономической политике Вячеслава Химочку.
Отметим, что инфляция в Алтайском крае за апрель и май 2019 года превысила 5%. Средняя же заработная плата в Барнауле составляет около 30 тысяч рублей.
Комментарии
4,3% в очень почувствуют служащие с окладом 12 т.р., ,а у кого 300+ даже не икнут,но патриатизьмы добавится.
А в литейке когда повысят？
Вся хитрость в том что для подсчета роста зарплат росстатом необходимо увеличение оклада. Отсюда простая арифметика - увеличиваем оклад, а все стимулирующие и компенсационные убираем и ура вот вам рост.
Зажируют бюджетники, через 2 месяца не узнаем их. Будут с животиками с аристократическими замашками...