Жительница Барнаула написала в полицию заявление о краже мобильного телефона, который она забыла в магазине, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что неизвестные похитили ее смартфон, который она забыла на полке магазине в одном из торговых центров города. Полицейские опросили потерпевшую, персонал магазина, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.

Также были изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных в самом магазине, а также торговом центре и заведениях неподалеку. В результате полицейские смогли установить личность похитительницы. Ей оказалась местная жительница 1959 года рождения, которая призналась в содеянном.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Сотрудники полиции также обращаются к жителям Барнаула с просьбой, быть внимательными и не забывать свои вещи.

В мае прошлого года 17-летняя жительница Бийска забрала забытый кем-то в примерочной телефон. После встречи с полицейскими девушка созналась в содеянном и вернула похищенный гаджет.