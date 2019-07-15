Дворец зрелищ и спорта в Барнауле лишился своего логотипа

Здание Дворца уже стоит без окон на втором этаже / Фото: ИА "Амител" Константин Причиненко

Рабочие продолжают разбирать Дворец зрелищ и спорта в Барнауле. Сегодня некогда культовое советское сооружение лишилось своего логотипа — стилизованных букв "ДС".

Разбирать фасад Дворца начали в июне, здание уже осталось без окон на втором этаже. Впрочем, владелец здания обещает, что уже этой осенью барнаульцы увидят обновленный облик.

Ранее сообщалось, что Градостроительный совет города Барнаула отклонил первоначальный проект обновления фасада Дворца спорта и зрелищ, который при новом собственнике сменил название на "Титов-арену".

Напомним, Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов. Новый владелец пообещал, что здание сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе.

В рамках реконструкции будут заменены сиденья на трибунах — они станут полумягкими. Перекрытие потолка заменят на более безопасные. Появятся новое освещение и звук. Будут изменены системы охлаждения и вентиляции.

Все эти ремонтные работы, как предполагается, позволят открыть Дворец спорта для команды "Алтай" уже к осени 2019 года.