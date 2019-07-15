Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что во время поездки из Москвы в Тольятти на Lada Xray чуть не пробил колесо, сообщает Life.

"Машина показала себя очень хорошо. Я уже здесь сказал, машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили", — рассказал Орешкин журналистам.

Маршрут министра пролегал по федеральной трассе М7. После поездки он подчеркнул, что большая часть российских дорог уже приведена в отличное состояние, продолжается реконструкция некоторых федеральных и региональных трасс.

Ранее Орешкин сообщил о планах отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы на машине. 5 июля он написал в своем Instagram: "В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти".

В соцсети Орешкин публиковал и "отчетные фотографии" по поездке. При этом, как отмечается в комментариях, некоторые записи подписчиков удалялись. "Удалили комментарий про дорогу Казань-Самара, хахахахаха", — пишет один из подписчиков. "Потому что это не дорога, а направление. Я там когда-то новую "девятку" убил. В районе Бригадировки", — отвечают ему.

По пути Орешкин планировал пообщаться с россиянами и заняться некоторыми вопросами.

В марте Орешкин "на лабутенах и в штанах" посетил съезд промышленников России. А в июне он рассказал, зачем ему нужна дюжина заместителей.