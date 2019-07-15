Сразу три барнаульских футболиста стали лучшими в первом туре РПЛ

Три воспитанника барнаульской спортшколы "Динамо" стали главными героями матчей первого тура Российской премьер-лиги, которые прошли 14 июля.

Так полузащитник действующего чемпиона страны "Зенита" Александр Ерохин — лучший игрок матча с "Тамбовым", которые проводил свою первую игры на таком высоком уровне. Ерохин стал автором одного из голов и помог "Зениту" одержать победу со счетом 2-1.

Еще один воспитанник алтайского футбола — нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев — лучший игрок матча с ЦСКА. Самарцы сенсационно выиграли 2:0, прервав рекорд армейцев, которые никогда не проигрывали в стартовых турах российского чемпионата. Наш земляк сделал дубль и стал главным открытием первого тура РПЛ. Благодаря двум мячам, Александр Соболев временно стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Вратарь грозненского "Ахмата" Евгений Городов признан лучшим игроком матча "Ахмат" — "Краснодар". Евгений сохранил свои ворота в неприкосновенности, а его команда выиграла 1:0. Несколько лет назад Евгений также славно защищал ворота барнаульского "Динамо". Впрочем, это не помогло нашей команде подняться в элиту российского футбола. Нынешний сезон во второй Лиге барнаульцы снова будут играть всего с 5 соперниками. Задача — выйти в ФНЛ. Будем верить.