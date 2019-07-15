В рамках исполнения госконтракта, заключенного между "Ростелеком" и КГБУ "Алтайский краевой информационно-аналитический центр", в 97 пунктах проведения экзаменов и региональном центре обработки информации (РЦОИ) организована видеосъемка, а также онлайн-трансляция проведения единого государственного экзамена с использованием 1024 программно-аппаратных комплексов. Финальным этапом работ стала передача всего объема видеозаписей на хранение в собственный ЦОД компании, которая завершилась 8 июля текущего года.

Оператор работает по инфраструктурному проекту с 2014 года. В текущем году "Ростелеком" произвел переоборудование 176 аудиторий в 30 пунктах проведения экзаменов, заменив USB-камеры*, которые требуют установки дополнительного оборудования, на современные IP-камеры*.

Всего при проведении ЕГЭ-2019 в аудиториях Алтайского края действовало 2046 камер видеонаблюдения: 1992 – IP-камеры (97%) и 54 – USB-камеры (3%). Компания проверила готовность каналов связи и техники, соблюдение параметров съемки и записи. Во время экзамена, который проходил с 27 мая по 1 июля 2019 году, "Ростелеком" контролировал работоспособность системы видеонаблюдения и оказывал техническую поддержку.

"С прошлого года "Рособрнадзор" повысил требования к работе оборудования: угол обзора камер должен охватывать не только участников ЕГЭ, но и место печати и предварительной раскладки контрольно-измерительных материалов. В случае с оставшимися USB-камерами, которые не всегда давали такую возможность, нашим специалистам в городах Камень-на-Оби и Яровом приходилось применять смекалку. В итоге мы выполнили все условия и с первого раза прошли комплексное тестирование систем видеонаблюдения, – отметил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – "Ростелеком" обеспечил требуемое качество трансляций на сайте www.smotriege.ru и в видеозаписях экзамена, отработал ЕГЭ без сбоев, несмотря на хакерские атаки, отключения электроэнергии и другие происшествия".

Компания продолжит работу в дополнительный период итоговой аттестации по ЕГЭ, который начнется в сентябре.

СПРАВКА. За шесть лет ведения проекта компания усовершенствовала техническую процедуру проведения ЕГЭ в целом, улучшив в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. В 2019 году государственные экзамены в России сдали 750 тысяч человек. Для проведения ЕГЭ организаторы задействовали 51 тысяч аудиторий в 5713 пунктах проведения экзаменов. Свыше 100 тысяч камер отработали без сбоев. Система видеонаблюдения отработала 4,5 млн часов трансляций. Проведение государственной аттестации контролировали 2993 федеральных и 4967 региональных онлайн-наблюдателей.

*ЮЭсБи, АйПи – прим.ред.