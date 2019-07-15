Рецидивист на улице нокаутировал сожительницу за нецензурную брань в свой адрес, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Полицейские задержали жителя Горно-Алтайска за нанесение тяжкого вреда здоровью женщине. Подозреваемый признался, что ударил кулаком по лицу возлюбленную за то, что она материла его.

От удара 37-летняя горожанка упала и ударились головой. Обидчик помог ей дойти до дома, после чего отправился по своим делам.

А на следующий день потерпевшую доставили в республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние было настолько тяжелым, что она не могла разговаривать.

В отношении ранее судимого 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.