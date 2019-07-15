Выбор автомобиля в России, как ни крути – дело очень серьезное. Важно учесть все — качество дорог, климат, стоимость запчастей и топлива для обслуживания "железного коня", внешний вид машины, ее технические характеристики и прочее, и прочее и прочее...

Именно поэтому для огромного количества автовладельцев в нашей стране идеальный вариант авто – кроссоверы, которые вобрали в себя лучшие качества и от седанов, и от внедорожников. А среди этой братии невероятно выгодно и красиво смотрится Hyundai Santa Fe (Хендай Санта Фе).

Впрочем, популярность и любовь к "Санте", как нежно называют этот автомобиль обозреватели, понятна. Ведь это тот автомобиль, который не просто притягивает взгляд, а на самом деле оправдывает все ожидания.

Он обладает характеристиками уверенного внедорожника, но при этом идеален для езды в городских условиях. Так что для кого-то "Санта" – это верный друг на очень непростой дороге, а для кого-то — идеальный спутник для комфортабельной семейной поездки.

В общем, эта машина готова и способная выполнять практически любые задачи, причем, чтобы найти предел ее возможностей, нужно очень и очень постараться.

Проверенные временем качества, новые возможности

Новый "Санта" впитал в себя самое лучшее от своих "предков" и отличается еще большими преимуществами. Простор, комфорт, надежный движок, коробка, прекрасная подвеска, шумоизоляция, цена – это уже "классика" для Santa Fe.

При этом четвертое поколение данной модели— это действительно новация. Во-первых, новинка ощутимо подросла в размерах: общая длина увеличилась на 70 мм – теперь 4 770 мм, колесная база прибавила 65 мм – теперь 2 765 мм, автомобиль стал шире на 10 мм – теперь 1890 мм. Только высота осталась прежней – 1 680 мм.

А еще увеличился багажник — разработчики добавили 40 литров к показателям прошлой модели. Теперь общий объем составляет 625 литров в стандартном варианте с пятиместным салоном.

Отдельная "фишка" – это крышка багажника с электроприводом и "умным" сенсорным открыванием. Достаточно постоять рядом с автомобилем и крышка откроется. Наконец, в багажнике предусмотрен многосекционный органайзер. Здесь на самом деле продумано до мелочей.

Кроме того, принципиально изменилась вся "внешность" автомобиля. Теперь вместо "струящихся волн" в дизайне кузова преобладают горизонтальные линии и ярко-выраженный капот.

Это еще больше добавило мужественности данному автомобилю. "Санта" всегда вызывал интерес представителей сильного пола, а теперь он стал еще более притягательным. Передняя разделенная оптика дарит автомобилю хищный прищур, а задние фонари просто гипнотизируют.

По низу автомобиля выполнены черные накладки на пороги и крылья, что гарантирует владельцам минимум сколов в перспективе.

Милым дамам, к слову, точно не стоит беспокоиться из-за изменений во внешнем виде "Санты". Будьте уверены, женщина за рулем Santa Fe точно получит респект от мужчин-водителей и попадет в категорию очень мудрых людей.

Продолжим.В Santa Fe 2019 полностью изменился салон: теперь для водителя и переднего пассажиры есть две отдельные зоны, внимание привлекает "парящий" сенсорный дисплей мультимедийной системы. Центральная консоль создает образ "многоэтажности", но это совсем не перегружает взгляд, а напротив, исключительно позитивно влияет на весь функционал.

Сидения машины удобные, глубокие, мягкие, что превращает поездку не в необходимость, а отдых. Сзади много места, есть регулировки вперед/назад и по углу наклона спинки, предусмотрены дефлекторы вентиляции, подогрев, шторки на окнах.

Подогрев руля и сидений, беспроводное устройство для гаджетов, панорамная крыша, USB-розетки – все это порадует любого водителя, а наличие премиальной аудиосистемы Krell, состоящей из 10 динамиков (включая сабвуфер), обеспечит глубокий и действительно "теплый" звук, который позволит наслаждаться любимыми мелодиями и сопроводит любую поездку достойным саундтреком.

В общем, интерьер Santa Fe действительно впечатляет. Отделка с первого же взгляда дарит ощущение настоящего качества и дает возможность полностью погружаться в наслаждение от пребывания внутри автомобиля.

Умный, безопасный и заботливый

Чем дальше, тем больше автомобилестроители уделяют внимание системам безопасности. Ну, что же, новый "Санта" знает толк в безопасности. Так, система управления полным приводом HTRAC обеспечит идеальный режим для комфортного вождения, подстраиваясь под тип дороги, и подарит гарантированную устойчивость на поворотах и скользком покрытии.

Также машина имеет камеру кругового обзора, проекционный дисплей и систему мониторинга слепых зон.

Помимо этого автомобиль попросту исключит неожиданные столкновения. Так, система предупреждения сбоку при выезде с парковки задним ходом не просто даст знать об опасном препятствии, но и самостоятельно остановит машину. А ваши непоседы точно будут под защитой, благодаря автоматической блокировке задних сидений при приближающемся в слепой зоне транспорте.

Santa Fe 4 поколения воистину создан для людей. Это подтверждается системой распознавания пассажиров на заднем сиденье — если кто-то остался в салоне, "Санта" подаст напоминающий сигнал водителю. Более того, ваше физическое состояние будет под контролем! В случае необходимости машина сама напомнит о том, что пора отдохнуть от дороги.

Слепые зоны, проблемы с дистанцией или вероятность выскочить за пределы полосы – с новым Santa Fe не нужно держать в уме все! Этот автомобиль сам поможет, подскажет и выручит Вас.

Не станет для него сюрпризом и проблемная дорога. Понятно, что полное бездорожье, не стихия "Санты", но содрогающихся ударов на некачественном треке подвеска не допустит. Крены в поворотах для высокого кроссовера умеренные, реакции на руль точные, а в режиме "Спорт" все эти качества Santa Fe еще больше обостряются.

Даже при максимальной скорости разгона Santa Fe остается невозмутимым и ОЧЕНЬ тихим, поскольку со звукоизоляцией у машины полный порядок.

Например, звук двигателя слышно только при интенсивных разгонах, колесные арки не шумят, только ветер посвистывает в зеркалах, но с ростом скорости этот свист не нарастает.

В качестве резюме

Цена на Santa Fe — очень и очень приятна в сравнении с конкурентами, которые при этом могут серьезно уступать по "начинке" авто. Отдельный плюс – удивительная надежность и сообразительность, элегантный и очень актуальный внешний.

Ну и конечно, стать владельцем "Санты" очень просто. Чтобы узнать о возможностях этого автомобиля, а также об условиях его приобретения, прямо сейчас, в режиме реального времени, Вы может записаться на тест-драйв у официального дилера Hyundai в Алтайском крае — Автоцентра АНТ

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

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