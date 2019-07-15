Алтайские волейболисты помогли сборной России выиграть Лигу Наций.
"Финал шести" международных соревнований состоялся в Чикаго. В турнире участвовали команды России, Бразилии, Польши, Ирана, Франции и США.
Ранним утром 15 июля в решающем поединке россияне в четырёх партиях взяли верх над хозяевами турнира – американскими волейболистами, – и заняли первое место.
Бийчанин Ильяс Куркаев набрал в победной встрече 9 очков. Ещё один алтайский волейболист Фёдор Воронков записал на свой счёт один балл за результативность.
Сборная России стала победительницей Лиги Наций второй год подряд. В прошлом сезоне в финале россияне выиграли у команды Франции.
Ильяс Куркаев начал заниматься волейболом в Бийске. Сейчас играет в Суперлиге за новосибирский "Локомотив". С 2015го года Куркаева регулярно вызывают в сборную России. Фёдор Воронков – воспитанник барнаульского "Университета". С 2016-го года играет в Суперлиге за Нову" (Новокуйбышевск). В этом году дебютировал в национальной команде.
Комментарии
О, а бразильцев наверное США в полуфинале выкинули?