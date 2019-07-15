Гостей алтайского санатория из Бурятии и Новосибирска поймали на перевозке наркотиков, сообщает МВД по Республике Алтай.

Как установлено правоохранителям, туристы познакомились в одном из санаториев Чемальского района и решили прокатиться на автомобиле сибиряка по окрестностям.

В поле пассажир попросил остановиться и немного подождать, а вернулся уже с мешком, наполненным какой-то зеленью, рассказывают в пресс-службе полиции.

На обратной дороге мужчин остановили полицейские, которые изъяли пакет с коноплей весом 200 граммов.

Теперь 31-летний бурятский турист стал фигурантом уголовного дела. За перевозку наркотиков в крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.