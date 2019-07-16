Летом Школа скорочтения и развития интеллекта у детей по методике Шамиля Ахмадуллина работает. Причем, даже более насыщенно. Это связано с тем, что большинство школьников очень загружены в учебном году и лето – это уникальная возможность посетить любой из 10 курсов. Кроме этого, родители понимают, что навык скорочтения поможет их детям с лёгкостью освоить список литературы, заданный на лето, да и сам учебный год в сентябре начнется с более высокой мотивацией. С развитыми вниманием, памятью, мышлением ребенок начнет новый учебный год с верой в свои силы и нацеленным на успех. На вопросы отвечает Ольга Чернявская – руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Ш. Ахмадуллина в Барнауле.

1 Сколько лет работает Школа? 11 июля – день рождения барнаульской Школы. Нам исполнилось 2 года. В честь этого события в течение всего июля всем ученикам будет предоставлена скидка на любой выбранный курс* . За это время в Школе прошли обучение более 550 учеников. Все чаще приходят семьи по рекомендациям наших выпускников. Возвращаются и сами выпускники на следующий по уровню сложности курс. В день рождения мы организовали детям Лазертаг, где прекрасно провели время на свежем воздухе. Всем участникам предоставлены скидки на любой из рекомендованных педагогом курсов. А победитель уже приступил к прохождению курса Скорочтение бесплатно! Информацию о новых розыгрышах и мероприятиях, а также актуальное расписание запусков групп можно отслеживать в Инстаграме.

2 Почему родители выбирают именно эту Школу?

Наша авторская методика в действительности выдаёт потрясающие результаты. Ни одна из аналогичных школ не может гарантировать результат, как делаем это мы.

Всего за 10-12 занятий у ребенка минимум в 2 раза возрастает не только скорость чтения, но и коэффициент восприятия информации. Автор методики Шамиль Ахмадуллин прошел процедуру добровольной сертификации.

Методика рекомендована Московским Институтом образования.

Наша авторская методика в действительности выдаёт потрясающие результаты. Ни одна из аналогичных школ не может гарантировать результат, как делаем это мы.Всего за 10-12 занятий у ребенка минимум в 2 раза возрастает не только скорость чтения, но и коэффициент восприятия информации. Автор методики Шамиль Ахмадуллин прошел процедуру добровольной сертификации.Методика рекомендована Московским Институтом образования.

3 Достаточно ли посетить всего 10-12 занятий? Это еще одно из наших достоинств и отличий. Всего за 10-12 занятий мы выдаем измеримый результат. Обязательно проводим замеры ДО и ПОСЛЕ. То есть у родителей нет необходимости месяцами водить ребенка в ожидании результата. В наше стремительное и насыщенное время – удобно.

4 Какие курсы предлагает Школа? Есть ли новинки? Курсы очень разнонаправленные и рассчитаны на детей от 4 до 17 лет. На нашем сайте предоставлена краткая информация о каждом. В удобной форме можно оставить заявку на бесплатное тестирование. Мы можем помочь деткам выучить буквы, научиться читать, считать, запоминать большие объемы, красиво писать и т.д. Наш главный курс – скорочтение – способ быстрой и качественной обработки информации. Из новинок – курс СуперПамять.

17 июля 2019 года стартует группа. Еще есть время успеть пройти бесплатное тестирование. Итогом курса станет способность ребенка с лёгкостью запоминать стихи, даты, термины, а также за 15 минут готовить доклад с грамотным его изложением перед аудиторией.

Результаты выпускниц (на фото):

Лиза С. БЫЛО: 211 сл/мин, 5% понимание; СТАЛО: 577 сл/мин. 80% понимание.

Лиза Б. БЫЛО: 179 сл/мин, 45% понимание; СТАЛО: 539 сл/мин, 90% понимание.

Школа скорочтения набирает группы всего по 3-6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребенка⠀

Запись на собеседование:тел. 57-16-06

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Адрес: пр-т Комсомольский, 80-В

ул. Взлётная, 23

* — скидка 5% предоставляется на любой курс Школы скорочтения до 31 июля 2019 года.