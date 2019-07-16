Несколько десятков мероприятий пройдут с 23 по 27 июля в рамках Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Программу мероприятий журналистам презентовала глава ведомства Елена Безрукова. Она напомнила, что в этом году Василию Шукшину исполнилось бы 90 лет, поэтому по случаю юбилейной даты организаторы фестиваля старались заполнить афишу максимальным количеством интересных мероприятий. Мы собрали для вас самое интересное, что нельзя будет пропустить, если вам интересна культурная жизнь края и города.

Какие фильмы покажут

В рамках кинофестиваля состоится всероссийская премьера фильма Алексея Петрухина "Последнее испытание", который является постановщиком ленты "Училка" и продюсером блокбастера "Вий". Картина отсылает к трагическим событиям, связанным с захватом террористами театрального центра на Дубровке в Москве 23-26 октября 2002 года.

В главных ролях снялись известные артисты Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Михаил Евланов, Елена Захарова и другие. Сам Алексей Петрухин приедет в Барнаул представлять свою картину. Вместе с ним на Алтай прибудут и актеры ленты, занятые во второстепенных ролях. Например, звезда фантастического фильма "Хищники", именитый спортсмен и телеведущий Олег Тактаров. Именно он убивал инопланетного охотника со словами: "Я вам покажу Сталинград". Компанию ему составит актриса Алиса Гребенщикова, а также каскадер и актер Игорь Жижикин. Последнего, к слову, вы могли видеть в четвертой части приключенческой франшизы Стивена Спилберга "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", где Жижкин играл агента КГБ, съеденного в середине фильма южноамериканскими муравьями.

Ну, а теперь поговорим про кино. Главное кинематографическое событие фестиваля — участие в основном конкурсе драмы одного из самых талантливых молодых российских режиссеров Алексея Федорченко — "Война Анны". Если не в курсе, именно этот фильм стал лучшим по мнению жюри трех главных отечественных премий: "Ники", "Золотого Орла" и "Белого слона". Федорченко — режиссер с мировым именем. Его "Овсянкам" аплодировали в Венеции, а "Ангелы революции" несколько лет назад были показаны также в рамках Шукшинских дней на Алтае в барнаульском кинотеатре "Премьера". Тогда посмотреть новую работу режиссера собрался полный зал и Алексей Федорченко три часа отвечал на самые интересные вопросы зрителей. Поэтому попытайтесь не пропустить показ его новой работы, обласканной кинокритиками всего мира, на большом экране. Кстати, презентовать фильм в Барнауле будет не только режиссер, но им оператор картины Алишер Замилходжаев.

Кроме драмы "Война Анны" в конкурсную программу полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля вошли еще восемь картин. Это фильмы "Ваш репетитор" (Россия, драма, 2018 год, режиссер Антон Коломеец), "Облепиховое лето" (Россия, биография, драма, 2018 год, режиссер Виктор Алферов), "Глубокие реки" (Россия, драма, 2018 год, режиссер Владимир Битоков), "Солдатик" (Россия, драма, 2018 год, режиссер Виктория Фанасютина), "Интересная жизнь" (Россия, 2018 год, комедия, драма, режиссер Анна Яновская), "Двое" (Россия, 2018 год, драма, режиссер Тимофей Жалнин), "Надо мною солнце не садится" ( Россия, 2019 год, драма, комедия, режиссер Любовь Борисова), "Лорик" (Армения, Кипр, Россия, Швеция, Швейцария, 2018 год, драма, режиссер Алексей Злобин).

Показы фильмов конкурсной программы пройдут в кинотеатре "Пионер" в Барнауле, а также в новых сельских 3D-кинозалах. Фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля будет демонстрироваться в кинотеатре "Мир". Что касается церемонии открытия, то она пройдет 23 июля в 18.30 рядом с театром драмы. Там установят большой экран на котором будут транслировать саму церемонию, которая проходит внутри театра. Те, кто не сможет попасть, смогут насладиться концертной программой на улице.

Кто приедет из звезд кино и театра

Помимо перечисленных выше Алисы Гребенщиковой, Олега Тактарова, и Игоря Жижкина и нескольких молодых режиссеров картин, участвующих в основном конкурсе, на Алтай прилетят постановщик Владимир Котт, который станет экспертом питчинга. Не обойдется без продюсеров, которые приедут продвигать свои картины.

Особым интересом у зрителей должен вызвать спектакль "Калина Красная" Московского государственного музыкального театра "Русская песня" под управлением народной артистки России, ведущей программы "Модный приговор" Надежды Бабкиной. Звезда российского фольклора несколько лет назад уже приезжала на Алтай и тогда в пух и прах раскритиковала нынешнего министра культуры края Елену Безрукову.

"Полное бескультурие и незаинтересованность, чтобы регион развивался именно в этом направлении, расширял свои познания, действуя. Мне кажется, они вообще ничего не любят и всех ненавидят. Это на мой взгляд, но я отвечаю за каждое своё слово. Чиновникам ведь вверена власть, чтобы в регионе люди больше знали, приобщались. А если они не умеют этим ресурсом пользоваться, то все стоит на одном месте", — заявила Надежда Бабкина в марте 2018 года.

Кроме нее в постановке "Калина Красная" примут участие артисты Андрей Мерзликин, который уже не первый раз становится гостем фестиваля, а также Мария Шукшина, Сергей Никоненко и другие. Дочь Василия Шукшина прилетит на Алтай всего на 2 дня и не отправится на гору Пикет в Сростки. Дело в том, что недавно она опубликовала пост в социальной сети, где призналась, что боится массового скопления людей. Несколько лет назад во время одного из фестивалей в Сростках на нее напала толпа поклонников и буквально не затоптала. После этого, как призналась в посту актриса, на гору Пикет она ни ногой.

Питчинг

24 июля в Барнауле в рамках XXI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и Всероссийского Питчинга Дебютантов состоится III Шукшинский питчинг кинопроектов. Жюри рассмотрит заявки 12 режиссеров, среди которых сразу несколько барнаульцев.

В состав Экспертного совета войдут министр культуры Елена Безрукова, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, режиссер Владимир Котт, продюсер компании "2Д Целлулоид" Юрий Храпов.

Также в рамках питчинга, 23 июля, состоятся мастер-классы Юрия Храпова и Владимира Котта.

Проекты будут защищаться в трех категориях ("Документальное кино", "Игровое короткометражное кино", "Игровое полнометражное кино"). Экспертный совет выберет "Гран-при" – победитель любой номинации, обладатель которого получит денежный приз Фонда президентских грантов в размере 500 000 рублей. Призовой фонд Питчинга включает техническую поддержку в съемках от компании Canon и другие призы от партнеров и экспертов Питчинга.

Кто вошел в жюри

Президентом жюри вновь станет режиссер и сценарист Виктор Мережко, который работал над лентами "Полет во сне и наяву" и "Родня". Мережко уже третий год подряд формирует программу киносмотра. В первый год он со сцены в Сростках хвалил Алтайский край за "крепкого хозяина" Александра Карлина и просил у губернатора подарить ему рядом со Сростками пару соток. Карлин ушел в отставку. На его место в статусе врио пришел Виктора Томенко и Мережко также публично похвалил губернатора и выразил надежду, что он на предстоящих выборах избавится от приставки "врио". Чего ждать от Виктора Мережко и кого он будет хвалить в этом году — загадка. В компанию к нему в жюри составит киновед, лауреат премии "Ника" Валерий Фомин, двукратный лауреат главного приза Шукшинского кинофестиваля Лидия Боборова, новосибирский священник и режиссер Александр Новопашин, а также местные кинематографисты.

Что будет интересного на церемонии закрытия в Сростках

По традиции завершится фестиваль на Родине Василия Шукшина — горе Пикет в Сростках. В этом году художественная программа стартует 27 июля в 16 часов. В рамках программы состоится подведение итогов XXI Шукшинского кинофестиваля и вручение Шукшинской литературной премии. Завершит программу на горе Пикет бесплатный концерт российской исполнительницы Марины Девятовой и шоу-балета "ЯR-dance". В прошлом году на горе Пикет выступала со своим ансамблем Пелагея. Организаторы и в этом году решили не отходить от фольклорной тематики. Марина Девятова — обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница народных песен и романсов. Кроме того, Марина является Послом русской культуры в странах мира, Лауреатом многочисленных Международных Фестивалей и Конкурсов, в том числе "Славянский Базар" и "Народный артист".

Кто приедет из писателей

Традиционно на Алтай прибудет и писательский десант: Павел Басинский, Андрей Дмитриев, Михаил Павлов, Василий Авченко, Сергей Шаргунов, а также лауреат Шукшинской литературной премии . Встречи с писателями пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Ребрихе, Бийске, Белокурихе и Сростках.

Где за этим всем следить

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