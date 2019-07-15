Для выяснения причин смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза / Фото: t.me/Lshot

Во время массажа лица в медицинском центре умерла жительница Москвы, передает ТАСС со ссылкой на столичный главк СК.

"14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице обнаружено тело девушки 1989 года рождения. При осмотре в области лица и туловища обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой", — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Life Shot, 30-летняя Элина Бабичева отправилась в медицинский центр "после бурных выходных". Во время массажных процедур у женщины внезапно начались судороги, а изо рта пошла пена.

"Сотрудники клиники запаниковали, попытались вколоть адреналин, но было уже поздно. Элина умерла за считанные минуты. Приехавшая через полчаса скорая только констатировала смерть. Сейчас разбираются патологоанатомы", — сообщает канал.

По словам специалиста клиники, никаких других процедур Бабичевой не делали. Администратор рассказала, что погибшая часто приходила к ним немного не в себе, и в день смерти была в таком же состоянии.

Кстати, в перечне врачей клиники массажиста нет и не было, а позиции косметолога наспех вычеркнуты шариковой ручкой, отмечает Life Shot. Специалист, у которого на приеме умерла Элина, по словам сотрудников клиники, и вовсе просто снимала у них кабинет.

Как пишет Life со слов косметолога, женщина пришла к ней "с расширенными зрачками и тремором", якобы после бурно проведенных выходных, взъерошенной и какой-то нервной. "Во время предыдущих сеансов она рассказывала косметологу, что с одним мужчиной встречается, с другим — проводит выходные, с третьим — собирается лететь отдыхать", — пишет портал.

Косметолог уверяет, что даже не успела начать процедуру массажа и наложить маски для чистки лица. По ее словам, пациентку затрясло в кресле.

Следственный комитет начал проверку инцидента. Для выяснения причин смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.