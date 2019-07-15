Японская компания Mazda не собирается продлевать дилерское соглашение с "Реал-Моторс", которое истекает в этом году, сообщает "Континент Сибирь". Это связывают с новыми требованиями к дилерам.

По информации издания, автопроизводитель уже объявил тендер на реализацию автомобилей в Алтайском крае. Заявки будут принимать до 1 июля 2020 года.

Камнем преткновения стали новые требования к автосалонам, в которых продают машины Mazda.

Гендиректор ГК "Реал-Моторс" Александр Частухин рассказал, что измененные стандарты предусматривают наличие отдельного шоу-рума в новой концепции и команды, которая будет заниматься продажей исключительно Mazda.

Кроме того, потребуется произвести изменение оформления фасадов дилерского центра, выложить новую плитку, закупить новую мебель, смонтировать новые потолки и освещение, оборудовать разгонную полосу в зале и выполнить оригинальное зонирование.

По его словам, все это потребует вложение порядка 20 млн рублей, что не предусматривает быстрой окупаемости.

"Для того, чтобы окупить такие вложения, нужно продавать ежемесячно хотя бы 25 автомобилей Mazda, — объясняет Частухин. — Но реально квота на нас с учетом ограничений производственных мощностей во Владивостоке составляет 12-15 автомобилей".

В качестве вероятной альтернативы ГК "Реал-Моторс" в качестве официального дилера издание называет "АлтайАвтоЦентр", который имеет опыт выступления в этом амплуа, работая с компанией Ford.

С учетом ухода американцев с российского рынка видится вполне вероятным, что компания может пожелать стать официальным дилером Mazda.