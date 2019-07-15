Темпы роста ВВП Китая на фоне торговой войны с США упали до рекордно низкой отметки – 6,2%, сообщает РБК. Это худший показатель с 1992 года.

Такие показатели зафиксированы во втором квартале 2019 года. Китайские власти отреагировали на негативные изменения, приняв комплекс мер.

В их числе снижение налогов и целевые монетарные стимулы, которые призваны поддержать экономику во второй половине года.

Напомним, что ВВП России в 2019 году прогнозируется на уровне 1,4%. С января по май 2019-го его рост составил 0,7%.