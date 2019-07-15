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67% россиян поддерживают запрет смартфонов школьникам

, ИА "Амител"
Количество людей, выступающих за запрет гаджетов в школах, снизилось
Фото: wallbox.ru

Фото: wallbox.ru

67% жителей России выступили против пользования гаджетами в школах. Это на 6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

Такие данные следуют из опроса ВЦИОМ на тему, поддерживают ли респонденты запрет смартфонов школьникам на территории учебных заведений.

Также снизилась доля тех, кто считает, что запрет на смартфоны положительно повлияет на школьников – с 69% до 62%.

Ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко призвала власти запретить школьникам пользоваться мобильными устройствами во время учебного дня.

Она подчеркнула, что у объектов образования нет возможности организовать безопасное хранение гаджетов, что может привести к их потере и возникновении конфликтной ситуации.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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