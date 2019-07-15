Новым агентом 007 станет женщина, сообщает Daily Mail.

Как утверждает СМИ, роль досталась малоизвестной темнокожей актрисе Лашане Линч. Согласно сюжету 25 фильма бондианы именно ей присвоят порядковый номер 007, в то время как Джеймс Бонд отправится в отпуск.

Бывшему и действующему агенту предстоит встретиться по сюжету фильма. Окажутся ли они по одну сторону баррикад, не сообщается.

Издание утверждает, что решение о смене пола главного героя могло быть принято под влиянием одного из авторов фильма Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистическими взглядами.