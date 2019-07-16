В Алтайском крае образовался дефицит антирабической вакцины против бешенства. Причиной нехватки медикамента в региональном минздраве назвали отсутствие производителей.

"В России остался один производитель, второй завод на реконструкции. После проработки вопроса с Минздравом России, Алтайскому краю было выделено 1000 доз, и 12 июля 2019 года вакцина поступила в травмпункты края", — сообщили и в ведомстве порталу Amic.ru.

Дефицит в полной мере на себе ощутила жительница Новоалтайска Надежда Кузьмина, которую 30 июня покусала бродячая собака. Пострадавшей пришлось буквально уговаривать врачей делать прививки (со слов Кузьминой, их положено было сделать шесть — прим.ред.)

"Сначала в больнице говорили, что я в штанах была и ничего не случится. Тогда я показала, что ткань штанов разорвана, и начала просить поставить вакцину. Я переживала, потому что от укуса собаки пошла кровь. Слюна животного легко могла попасть в организм. Во второй раз мой сын уговаривал медперсонал, чтобы мне дали вакцину. А в третий я зашла в приемную главврача новоалтайской больницы и сказала я не уйду — буду сидеть пока не поставят." — рассказала корреспонденту Amic.ru о борьбе за вакцину Надежда Кузьмина.

По поводу ситуации в Новоалтайске, в краевом минздраве заверили, что с пострадавшей свяжутся специалисты поликлиники и решат вопрос её дальнейшего лечения.