Роскомнадзор потребовал удалить свастику с герба РФ в Facebook

Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру в связи с оскорблением государственных символов России в социальной сети Facebook.
Ведомство нашло в соцсети рисунок с неприличным искажением названия страны и оскорблением герба государства изображенной на его фоне свастикой.
"Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба РФ", — объяснили в Роскомнадзоре.
Его представители также направили обращение к руководству Facebook о том, что интернет-страница с изображением внесена в единый реестр запрещенной информации.
Комментарии
Кстати о свастике: а как быть буддистам???
Может проще разместить страницу с нецензурным названием США и свастикой на их флаге? Потом вместе их удалять
кончились бесплатные читалки и сайты с музыкой?или штаты увеличились и занятие себе ищут?
Свастика – символ четырех основных сил, четырех сторон света, стихий, времен года и идеи превращения элементов.
Свастика еще и символ плодородия земли, символ жизни, света, изобилия.
Знак проник в Западную Европу вместе с восточным купечеством, был известен кельтам, в дохристианском Риме, в небольших государствах Средиземноморья, у этрусков, считавшихся не кем иным, как посланниками богов.
Ппппппппп
Может им просто историю получше узнать?
Неужели они нанесли свастику на герб России намекая на плодородие земли, как символ жизни, света и изобилия? А нецензурное название, как символ гостепреимства?
Да давно понятно, щас будут копать ир ыть, чтоб все пендосовское заблокировать. чотб остались мы со своим яндексом, с Артемом Лебедевым и Ётафоном, о котором что то так скромно замолчали, где же это чудо российской телефонии.