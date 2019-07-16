Роскомнадзор потребовал удалить свастику с герба РФ в Facebook

Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру в связи с оскорблением государственных символов России в социальной сети Facebook.

Ведомство нашло в соцсети рисунок с неприличным искажением названия страны и оскорблением герба государства изображенной на его фоне свастикой.

"Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба РФ", — объяснили в Роскомнадзоре.

Его представители также направили обращение к руководству Facebook о том, что интернет-страница с изображением внесена в единый реестр запрещенной информации.