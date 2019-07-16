Семилетнюю девочку из Ингушетии, над которой издевались в приемной семье, хотят взять под свою опеку десятки россиян, рассказала "Интерфаксу" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Поступают десятки звонков от людей с вопросами о состоянии девочки, о том, как ее можно удочерить, — уточнила она. — Неравнодушные люди приносят в НИИ угощение для ребенка и, конечно, игрушки".

По ее словам, решение по этому вопросу примут только после выписки ребенка из больницы, и оно будет принято "в интересах ребенка".

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии доставили семилетнюю девочку с травмами. У нее диагностировали переломы и гангрена верхних конечностей.

Ее тетю по линии отца задержали по подозрению в истязании ребенка. Жительницу Ингушетии обвиняют в систематическом избиении ребенка, повлекшем тяжкий вред здоровью девочки.

Сейчас маленькая пациентка проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. У ребенка выявлен сухой некроз тканей правой кисти. Возможна ампутация.