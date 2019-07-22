Рассуждать, что лучше – квартира или частный дом, можно бесконечно, однако очевидно одно: в квартире жить проще. Во-первых, здесь отсутствует необходимость решать коммунальные проблемы: достаточно вовремя оплачивать квитанции и можно больше ни о чем не волноваться. Во-вторых, у хозяев квартир, как правило, нет проблем с транспортом и инфраструктурой: детские сады и школы, институты, больницы, кинотеатры, магазины и торговые центры – все это находится под рукой, а чтобы добраться до работы, не нужно вставать ни свет ни заря. И, наконец, квартиры стоят на порядок дешевле коттеджей.

Поклонникам загородной жизни и частных домов также есть что сказать в свою защиту. Отличная, в противовес городской, экология, тишина и простор, отсутствие соседей и проблем с парковкой и, наконец, наличие собственного приусадебного участка – все это обеспечивает хозяевам коттеджей качественно новый уровень жизни, которого, пожалуй, невозможно достичь ни в одной, даже в самой комфортабельной квартире.

За последние 10 лет Барнаул значительно преобразился, предложив своим жителям много вариантов новых домов. В частности были построены кварталы с углублением в Павловский тракт, а также детские сады и школы для жителей этих районов. Неудивительно, что многие семьи нашего города приобрели квартиры именно здесь – в местах с развитой инфраструктурой. Одним из участников строительства данных кварталов являлась компания "Барнаулкапстрой", которая сегодня предлагает новый формат жизни в Барнауле – коттеджный поселок в черте города. Больше не нужно спорить, что лучше – квартира или частный дом: жизнь в коттеджном поселке оценят и те, кто привык к комфорту квартир, и те, кто мечтает о собственном доме на земле. Сочетание красоты природы, развитой инфраструктуры, удобств цивилизации и доступной цены – все это объединяет новый коттеджный поселок "Самоцветы".

САМОЦВЕТЫ: ДОМ С ГАРАЖОМ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ

Поселок Самоцветы от компании "Барнаулкапстрой" расположен в уединенном месте, в окружении березовой рощи, но при этом всего лишь в 14 км от центра Барнаула. Все коммуникации здесь уже заведены в дома, а вывозом мусора, очисткой улиц от снега, озеленением и содержанием мест общего пользования будет заниматься собственная управляющая компания, что позволит не беспокоиться о бытовых проблемах.

Коммуникации. К каждому дому подведен индивидуальный узел электроснабжения, водопровод, газ и высокоскоростной интернет. Дороги асфальтированы, установлено уличное освещение. Имеются две собственные артезианские скважины с системой водоподготовки для снабжения поселка качественной питьевой водой. Все участки по красной линии огорожены забором из евроштакетника.

Безопасность. По периметру поселок обнесен двухметровым забором из профнастила и находится под круглосуточной охраной. Организован единственный въезд со шлагбаумом. На улицах установлено 16 камер.

Инфраструктура. На территории поселка в самом ближайшем будущем появятся продуктовый и хозяйственный магазины, мини-пекарня, аптека, детская и спортивная площадки, частный детский центр. В нескольких минутах езды находятся крупные торговые центры: "Лента", "Арена", "Леруа Мерлен". Муниципальный детский сад расположен в 800 метрах от поселка, а в соседнем Спутнике проектируется школа на 550 учащихся со сроком сдачи в 2020 году. Доступен городской транспорт.

Качество строительства. Огромный опыт и безупречное качество от компании "Барнаулкапстрой" позволяют предоставлять покупателям пятилетнюю гарантию. Немаловажно, что все дома здесь строятся в едином архитектурном стиле, который предполагает два этажа с верандой и небольшим балконом, выходящими во двор, и встроенный гараж на одну машину. Остекление выходов на балкон и веранду выполнено в стиле французских окон. Кроме того, предлагаются проекты с гаражом на две машины, с погребом и с цокольным этажом, а также с расширенной зоной кухни-гостиной.

Доступность. Настало время сменить городскую жизнь на загородную: только до 31 июля 2019 года кирпичный коттедж в Самоцветах можно приобрести по цене квартиры. Подробности акции – на сайте. Также на территории поселка открыт шоу-рум для свободного посещения, где вы можете ознакомиться с проектом дома.

Застройщик – АО СЗ "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефоны: 8 (3852) 252-337, 556-553

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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