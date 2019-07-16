Слова бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который пригрозил "за несколько минут" уничтожить Крымский мост крылатыми ракетами, оценили в российском дипведомстве.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде" призвала оценивать подобные заявления с точки зрения европейского правового поля.

Она подчеркнула, что такие угрозы полностью противоречат нормам "европейской цивилизации", в которую так хотят влиться украинцы. Захарова подчеркнула, что подобные высказывания не выглядят "хотя бы нормальными".