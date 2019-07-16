Слова бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который пригрозил "за несколько минут" уничтожить Крымский мост крылатыми ракетами, оценили в российском дипведомстве.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде" призвала оценивать подобные заявления с точки зрения европейского правового поля.
Она подчеркнула, что такие угрозы полностью противоречат нормам "европейской цивилизации", в которую так хотят влиться украинцы. Захарова подчеркнула, что подобные высказывания не выглядят "хотя бы нормальными".
Комментарии
угрозу взорвать Крымский мост
По моему его год назад хохлы уже взорвали. Они просто забыли
Жалко хохлов, но они заслуживают это своим молчанием, так же как и мы свою стабильность ...
турчинов дурак,он не подумал,что после этого будет с ним и его еврохохляндией.
А может бахнуть на опережение? Или авторитетом давить будем?
уничтожить Крымский мост крылатыми ракетами
А почему не Кремль, неужели боятся?
Меняю Крымский мост на 30 р за доллар!
Что это Манька-кокаинщица так возбудилась на слова какого-то Турчинова? Мало ли кем он когда-то был....
Сейчас он никто и звать его никак. Обычное частное лицо , которое может излагать свое собственное мнение без всякой на то ответственности.
Но ведь какой то ответ тогда последует....о последствиях когда эти клоуны начнут задумываться, мозгов то нет понятно - людей невинных не жалко?
Хохлы - безумны.
Пусть сначала разберутся, что им нужно.
Если поменять Крымский мост на доллар по 30, доллар будет по 100. Обменщики ничего не гарантируют
На Украине президент не может вякнуть против Турчинова и его нациков, они ему дают сутки, он все делает, как они хотят, нацистское государство. Только смерть нацистов приведет к миру