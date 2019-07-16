Всего за месяц суммарная задолженность предприятий Кузбасса перед работниками выросла почти вдвое, сообщил на аппаратном совещании начальник областного департамента труда и занятости населения Денис Шамгунов.

По его словам, если на 1 июня сумма долга составляла 59,62 млн рублей, то на 1 июля – превысила 110,52 млн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Число людей, которым задолжали работодатели, также выросло – с 2974 до 3873 человек. В перечень должников вошли 15 предприятий, шесть из которых признаны банкротами.

Столь внушительный скачок задолженности, в первую очередь, произошел из-за финансовых проблем на двух предприятиях, объяснил Шамгунов.

Именно в июне появился еще один крупный должник — АО "Шахта Алексиевская". На нее пришлось 22,7 млн рублей долга.

Также нарастил задолженность "Юргинский машиностроительный завод". На 1 июля она достигла 31 млн рублей.

По словам Шамгунова, руководство компании пообещало пообещала выплатить своим сотрудникам зарплату до конца недели.