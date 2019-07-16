Почти половиной (40%) всего частного капитала России владеют сверхбогатые люди, следует из исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth.

Как уточняет РБК, к категории сверхбогатых отнесли граждан, владеющих состоянием, которое превышает 100 млн долларов.

В мире этот показатель в несколько раз ниже – 12%. Страны Восточной Европы в этом плане несколько ближе к РФ – 28%.

По итогам 2018 года суммарный объем частного капитала России вырос до 1,3 трлн долларов. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году он достигнет 1,9 трлн долларов, правда темпы роста при этом снизятся с 13% до 8%.