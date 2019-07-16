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Новости

Продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года прокомментировал Минтруд

, ИА "Амител"
Изначально "мораторий" должен был окончиться в 2020 году, однако был продлен до 2021 года
При 'заморозке' накопительной части пенсий пенсионные накопления не формируются / Фото: abnews.ru

При "заморозке" накопительной части пенсий пенсионные накопления не формируются / Фото: abnews.ru

Предложение о продлении заморозки накопительной пенсии на 2022 год содержится в материалах к основным характеристикам бюджета ПФР, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России", — пояснили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что "мораторий" на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в Пенсионный фонд РФ был введен с 2014 по 2021 год. Однако соответствующие страховые взносы, которые работодатели отчисляли за своих работников, были перенаправлены на финансирование страховых пенсий в полном объеме.

Изначально "мораторий" должен был окончиться в 2020 году, однако был продлен до 2021 года.

Как подчеркнули в Минтруде, решения о "заморозке" предусмотрены законодательными актами, разработанными министерством финансов.

Ранее сообщалось, что, согласно материалам Минтруда, "заморозка" накопительной части пенсий продлится и в 2022 году. При этом пенсионные накопления не формируются.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты текущим пенсионерам. Ранее граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии. По словам главы Минтруда Максима Топилина, за время заморозки накопительной части пенсии бюджет сэкономил порядка 2 триллионов рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.07.2019 11:29
- гость -

Лишь бы не сдох падишах, а то всплывут все эти заморозки, глубокие консервирования, имортозамещении,эбарги, и стабильные приаритеты!

0  0
16.07.2019 11:36
1

Государство сделает все, чтоб народонаселение России или не дожило до пенсии, или не получало оную! При этом естественная убыль населения за первые четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова так прокомментировала эту новость: «Мы катастрофически теряем население страны».
Вопрос – правительство – Вы куда деньги дели если идет «ЕСТЕСТВЕННАЯ» убыль населения, а Вы все равно продлеваете мораторий. Кому то не хватает на пенную вечеринку?

0  0
16.07.2019 11:36
гость

да у меня НПФ будущее половину уже в убыток списало. Ждем пока всю украдут?

0  0
16.07.2019 11:44
- гость -

Или мы, или они.

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