Предложение о продлении заморозки накопительной пенсии на 2022 год содержится в материалах к основным характеристикам бюджета ПФР, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

"В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России", — пояснили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что "мораторий" на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в Пенсионный фонд РФ был введен с 2014 по 2021 год. Однако соответствующие страховые взносы, которые работодатели отчисляли за своих работников, были перенаправлены на финансирование страховых пенсий в полном объеме.

Изначально "мораторий" должен был окончиться в 2020 году, однако был продлен до 2021 года.

Как подчеркнули в Минтруде, решения о "заморозке" предусмотрены законодательными актами, разработанными министерством финансов.

Ранее сообщалось, что, согласно материалам Минтруда, "заморозка" накопительной части пенсий продлится и в 2022 году. При этом пенсионные накопления не формируются.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты текущим пенсионерам. Ранее граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии. По словам главы Минтруда Максима Топилина, за время заморозки накопительной части пенсии бюджет сэкономил порядка 2 триллионов рублей.